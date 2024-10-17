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Блогеру-инцелу Алексею Поднебесному продлили арест

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд продлил аресту нижегородскому блогеру-инцелу Алексею Поднебесному. Обвиняемый в половом сношении с несовершеннолетней и совершении развратных действий по отношению к ней без применения насилия проходит экспертизу в петербургской Городской психиатрической больнице №6 и в заседании не участвовал.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Адвокат Алексея Поднебесного просил суд смягчить меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест или запрет определенных действий. Потерпевшая и ее представитель также просили суд смягчить меру пресечения. Однако судья решил оставить блогера в СИЗО до 18 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге 19 августа. Следствие сообщило, что 2 августа в баре Fish Fabrique он совершил в отношении 15-летней школьницы развратные действия, а на следующий день переспал с ней в квартире на Тележной улице. Блогер-инцел вину признал. 21 августа суд арестовал Алексея Поднебесного.

Ирина Андреева

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