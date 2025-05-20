Депутат обеспокоен убытками «Яроблводоканала»

Депутат Ярославской областной думы Руслан Полкуев сообщил об убытках государственного предприятия «Яроблводоканал» (бывший «Северный водоканал»). Вопрос был обсужден в ходе заседания комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал» Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что государственное предприятие ЯО «Южный водоканал» присоединили к ГП ЯО «Северный водоканал», который переименовали в ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» (Яроблводоканал).

«Теперь это огромная такая большая структура. Я знаю, что он генерирует убыток. Уже за 6 месяцев он сгенерировал убытков на миллиард. В чем стратегия? Объединили водоканалы, и что дальше? Когда происходит объединение, в моем понимании, мы понимаем, к чему мы идем. А сейчас исполняющий обязанности сидит в Рыбинске, никуда не ездит, ничего не делает. Я не против объединения как такового, но я спросил про стратегию»,— сказал господин Полкуев.

Министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров пояснил, что, в первую очередь, предприятие выполняет социальную функцию, и в этом его главная задача.

«Цель, в первую очередь, социальная. Понятно, что есть неплатежи, понятно, что 100% собираемости нет. Наверняка есть тарифы, которые не покрывают затраты, но задача в том, чтобы была вода и тепло у людей. Первоочередная задача именно в этом. И, естественно, надо работать в том ключе, чтобы оно перестало быть убыточным. Но мы его только создали»,— ответил господин Здоров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток ГП ЯО «Яроблводоканал» за 2024 год составил 519 млн руб.

Алла Чижова