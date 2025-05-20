«Мы однозначно не будем уходить в онлайн»

В рамках всероссийского финансового форума «Финмаркет», который в третий раз прошел в Екатеринбурге с 14 по 15 мая, ИД «Коммерсантъ-Урал» провел серию интервью «Курс на финансы». О том, какие финансовые вопросы интересуют уральский бизнес, почему снизился спрос на микрозаймы и поручительства и в каком формате будет проходить «Финмаркет» в будущем, рассказал один из организаторов форума — директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— «Финмаркет» уже третий год проходит в Екатеринбурге. Как-то поменялся интерес к этому мероприятию?

— Безусловно, поменялся. Откуда вообще появилась идея проводить такого рода мероприятия? Мы подумали, что бы такое интересное у нас в Свердловской области провести, причем «отстроиться» от других мероприятий, провести его в даты, когда более-менее может быть хорошая погода на Урале. И выяснилось, что форумов в части экономики, причем форумов не узкоспециализированных, у нас практически нет. Плюс к этому было очень много запросов от предпринимателей. Часто из серии «привезите нам, пожалуйста, какого-нибудь звездного спикера, известного человека, нам просто хочется на него посмотреть, вживую послушать». Очень интересная была идея, а потом мы ее дополнили тематическими секциями. Это одно из изменений — мы сильно дополнили программу специализированными вещами.

В этом году зарегистрировалось очень много студентов, это тоже трансформация.

То, что количество гостей растет, значит, что мероприятие востребовано. Никаких накруток нет, это чистая органика. Если мы увидим, что спрос начнет падать, мы просто прекратим делать эти мероприятия. Это нормально — все как в бизнесе.

— Как меняется тематика форума?

— Интерес предпринимателей отражают секции и круглые столы. С прошлого года осталась тема по цифровому рублю, и она очень интересная. Все три года в топе секции по управлению личными финансами. Естественно, есть секции по криптовалютам. Мы смотрим, кто на какие секции записался. Если видим мало регистраций на секцию, значит, эта тема неинтересна.

Отдельно у нас еще есть «фишка» форума: наш фонд является государственной микрокредитной компанией и региональной гарантийной организацией.

И мы приглашаем такие же государственные гарантийные организации и микрокредитные компании из других регионов России к нам в гости. Как раз один из круглых столов связан с гарантийной деятельностью, людям очень полезно поговорить об этом и обменяться опытом.

Секция по искусственному интеллекту в этом году (проходит.— "Ъ-Урал") в первый раз. Эта тема за последний год «бомбанула» особенно. Если она дальше органически отомрет, думаю, появится множество других.

— Какие форматы «Финмаркета» пользуются популярностью?

— Мы однозначно не будем уходить в онлайн. «Финмаркет» интересен тем, что он в оффлайне, можно вживую собраться, пообщаться. Я думаю, что формат ближайшие несколько лет будет такой же: примерно полдня — встречи с топовыми спикерами, а потом два дня — узкоспециализированные круглые столы. Именно тематика этих круглых столов будет меняться в зависимости от интересов предпринимателей, а сам формат, я думаю, нет.

— Давайте перейдем к мерам поддержки, который СОФПП предоставляет МСБ. Какие из них наиболее востребованы?

— Традиционно эти меры поддержки мы можем разделить на три достаточно больших блока. Это финансовая, нефинансовая и имущественная.

Имущественная — это креативный кластер «Домна», в котором можно провести мероприятия, там есть магазин товаров местных производителей.

Нефинансовая поддержка по востребованности всегда держится в топе. «Финмаркет» — как раз один из видов нефинансовой поддержки. Понятно, что муниципальный фонд небольшого города никогда не сможет привезти к себе таких спикеров, чтобы их послушать и задать вопросы. Плюс у нас есть отдельные большие блоки, связанные с выставками, курсами, например, как начать свое дело. Их мы проводим в маленьких городах, и это всегда очень востребовано.

Финансовая поддержка делится на два блока: это наши займы и поручительства. И там и там у нас отмечается существенное падение спроса, потому что займы мы выдаем по ключевой ставке. И здесь дело даже не в ключевой ставке, потому что сейчас в банке взять несубсидируемый кредит под 21% малореально. Спрос на поручительства тоже упал примерно на 25%, потому что он привязан к кредитованию. Я думаю, что спрос на поручительства упал из-за высоких ставок в банках, а на кредиты — просто в целом из-за снижения экономической активности.

— Говоря о деятельности фонда, какой самый частый вопрос возникает у предпринимателей?

— Самый распространенный вопрос — это, конечно, вопрос финподдержки, как получить займы. На самом деле там все очень просто. Создать личный кабинет и дальше заполнить электронную заявку. Мы максимально стараемся упростить жизнь предпринимателям. Цифровизация фонда на очень высоком уровне, и мы очень много документов подтягиваем из открытых источников. Поэтому не надо бояться заходить к нам, задавать вопросы. Главное, чтобы сам предприниматель понимал свои риски и чего он хочет добиться.

— Какие ключевые сообщения вы хотели бы донести до участников «Финмаркета»?

— СОФПП работает для предпринимателей и исключительно ради предпринимателей. Это наш заказчик, это люди, которые нас оценивают. Мы стараемся улучшать свои сервисы и свою деятельность, и просим предпринимателей писать обратную связь, предлагать какие-то новые форматы мероприятий и поддержки, потому что без их идей мы сами, конечно, не справимся.