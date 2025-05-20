Сборная России по футболу может сыграть с действующими чемпионами мира

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с действующим чемпионом мира — национальной командой Аргентины. Его слова приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Митрофанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Максим Митрофанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Матч возможен, но есть много сложных моментов, ведь чем выше уровень сборной, тем сложнее сопоставить графики и другие обстоятельства. Переговоры с разными командами ведутся, в том числе с командами такого высокого уровня»,— сказал Генсек РФС.

15 мая телеканал TyC Sports сообщил, что аргентинцы могут сыграть со сборной России осенью. По информации источника, в октябре чемпионы мира проведут два товарищеских матча. В первой игре они встретятся со сборной Китая. В качестве соперников для второго матча рассматриваются сборные России, Южной Кореи и Японии.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная Аргентины занимает первое место, российская команда — 35-е.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова