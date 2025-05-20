В Тюменской области арестован сотрудник Росгвардии по делу о мошенничестве

В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону. Он обвиняется в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по региону.

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По версии следствия, с июля по декабрь 2024 года обвиняемый незаконно присвоил себе несколько единиц огнестрельного оружия, сданного гражданами в управление Росгвардии.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена благодаря совместной работе сотрудников следственного управления СКР и РУ ФСБ России по Тюменской области. Следователем проведены обыски, изъято огнестрельное оружие, допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Полина Щуцкая