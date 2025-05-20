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Ягуара привезли из Пензы в нижегородский зоопарк «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» появился ягуар Азар. Его привезли из пензенского зоопарка к самке черного ягуара по имени Наоми, рассказали в «Лимпопо».

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Ягуар Азар

Ягуар Азар

Фото: пензенский зоопарк

Ягуар Наоми

Ягуар Наоми

Фото: зоопарк «Лимпопо»

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Ягуар Азар

Фото: пензенский зоопарк

Ягуар Наоми

Фото: зоопарк «Лимпопо»

«Азар — прекрасный представитель своего вида. Его переезд связан с замечательной целью: созданием семьи с черной пантерой Наоми. Надеемся, что у них сложатся прекрасные отношения и они будут радовать посетителей зоопарка своими успехами!»— написали представители пензенского зоопарка на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Наоми молодая и активная самка, которая абсолютно здорова и полна сил. Мы уверены, что создание пары с Азаром обернется для животных прекрасным союзом, последствием которого может стать и появление потомства»,— сказал гендиректор нижегородского зоопарка Владимир Герасичкин.

Пока что Наоми и Азар находятся отдельно друг от друга. Самец привыкает к новой обстановке. Когда он освоится, животных познакомят.

Елена Ковалева

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