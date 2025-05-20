Краснодарский край вошел в число регионов с наибольшей потребностью в педагогических кадрах, сообщило ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Профессор кафедры педагогики и методики начального образования Кубанского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ Галина Микерова считает, что для решения проблемы нехватки учителей необходимо повысить уровень оплаты труда и социальный статус педагогов.

Галина Микерова

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«Причины дефицита учителей в Краснодарском крае носят комплексный характер. Во-первых, регион отличается высокой численностью населения (свыше 5,6 млн человек) и большим количеством школ — более 1,3 тыс. При этом миграционный прирост остается стабильно высоким: люди переезжают на Кубань из-за климата и экономических возможностей, что увеличивает нагрузку на образовательную инфраструктуру.

Во-вторых, сохраняется дисбаланс между городскими и сельскими территориями. Молодые специалисты чаще выбирают Краснодар, Сочи или Новороссийск, тогда как школы малых городов и станиц годами остаются без новых кадров.

В-третьих, регион исторически ориентирован на аграрный и туристический сектора, что снижает привлекательность педагогики для местной молодежи. Наконец, в ряде других субъектов РФ действуют более эффективные меры поддержки учителей, например повышенные зарплаты в Москве или программы “северных надбавок”, чего на Кубани пока нет.

Ситуацию в Краснодарском крае можно охарактеризовать как кризисную. По данным 2023 года, в регионе открыто около 2,5 тыс. вакансий педагогов. Наибольший дефицит наблюдается среди учителей математики, физики, химии, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов.

Зарплата педагога в Краснодарском крае, по официальным данным, составляет 40–45 тыс. руб. в месяц. Однако эта цифра часто достигается за счет переработок: совмещения ставок, внеурочной деятельности, административных обязанностей. Фактически, учитель работает 50–60 часов в неделю, что снижает качество жизни и приводит к профессиональному выгоранию.

Для сравнения: в Москве средняя зарплата педагога — 90–100 тыс. руб., в северных областях — 70–80 тыс. руб. с учетом коэффициентов. Кубань же, несмотря на экономический потенциал, не может предложить аналогичные условия.

Важно повышать базовые оклады, а не “накрутки” за дополнительные часы, снижать бюрократические нагрузки (отчеты, проверки), формировать более качественный соцпакет, включающий льготную ипотеку, компенсации за ЖКУ, возможности для оздоровления. Без этих шагов профессия учителя так и останется непривлекательной, особенно для мужчин, доля которых в школах края не превышает 12%.

По данным приемных кампаний 2020–2023 годов, интерес абитуриентов к педспециальностям в регионе колеблется на уровне 10–15%. К сожалению, профессия ассоциируется с низким доходом и непрестижностью. Однако есть и позитивные сигналы. Федеральные программы, такие как “Земский учитель” (единовременная выплата 1 млн руб. за переезд в село), и краевые инициативы (например, доплаты за классное руководство) постепенно меняют тренд. В 2023 году в КубГУ на педагогические направления поступило на 7% больше студентов, чем в предыдущем году. Но этого недостаточно: важно не просто увеличить набор, а обеспечить трудоустройство выпускников в школы.

Для полного обеспечения края кадрами требуется системный подход, включающий финансовую поддержку (повышение зарплат до уровня 150% от среднего по региону, гранты и надбавки для учителей дефицитных специальностей) и социальные гарантии (льготное жилье для молодых специалистов, компенсация аренды в городах). В вузах нужно увеличивать количество бюджетных мест по дефицитным направлениям и внедрять программы целевого обучения. Для популяризации профессии необходимы медийные кампании с участием успешных педагогов, поддержка конкурсов (“Учитель года Кубани”) и педагогических сообществ.

Краснодарский край обладает ресурсами для преодоления кадрового кризиса. Однако без пересмотра отношения к профессии учителя как к социальному приоритету ситуация не изменится. Инвестиции в образование — это инвестиции в будущее региона. Если сегодня власть, бизнес и общество объединят усилия (ФОРСАЙТ-2030), уже через пять-семь лет Кубань сможет гордиться не только урожаями и курортами, но и одной из самых сильных педагогических систем в стране».