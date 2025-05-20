Драка обернулась покушением

Суд в Москве приступил к рассмотрению дела о массовой драке, произошедшей в прошлом году в столичном Западном Бирюлево. Тогда с помощью ножей и травматических пистолетов выясняли отношения полтора десятка человек, несколько попали в больницу. Следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чертановский суд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на убийство двух или более человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в отношении Саддама Хасаналиева, Табриза Юсифова, Ризвана Гасаналиева и Омара Гараева. С 24 мая 2024 года все фигуранты находятся под стражей.

По материалам дела, вечером 21 мая 2024 года на Медынской улице в Западном Бирюлево на юге Москвы между 15 мужчинами произошел конфликт, который затем перерос в драку с применением ножей и травматического оружия.

По словам очевидцев, прозвучало не менее трех выстрелов. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Как сообщали по горячим следам в столичном ГУ МВД России, семь человек были сразу доставлены в территориальный отдел полиции.

По данным прокуратуры, причиной драки мог стать конфликт из-за женщины — один из участников потасовки оскорбил ее. Как рассказывали местные жители, после начала потасовки один из участников подошел к машине, взял пистолет и спрятал его за спину, затем подошел к тем, кто боролся на земле, и произвел выстрел, затем стрельба продолжилась, через некоторое время мужчины разъехались.

Изначально по факту поножовщины были возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Позже стало известно, что уголовное дело было передано из МВД в СКР для процессуальной оценки действий фигурантов по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 и п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), где оно было принято к производству.

Обвинение в итоге фигурантам было предъявлено по статье о покушении на убийство двух или более лиц.

Обжалуя решение суда о заключении Гараева под стражу, его защитник указывал на отсутствие доказательств обоснованности подозрения его клиента в причастности к расследуемым деяниям. В Чертановском райсуде его доводам не вняли и оставили меру пресечения без изменений, согласившись с гособвинением в том, что фигурант может попытаться скрыться от суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Ефим Брянцев