Венгрия прощается с Международным уголовным судом

Парламент Венгрии во вторник, 20 мая, принял закон о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Венгрия подписала Римский статут, учредительный документ МУС, в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м.

За выход из МУС проголосовали 134 депутата, против — 37. Решение вступит в силу через год после того, как генеральный секретарь ООН получит официальное уведомление.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента 3 апреля по инициативе правительства. Министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил МУС в политизированности, заявив, что отдельные страны используют суд для достижения собственных целей в международных конфликтах.

Венгрия решила выйти из состава суда после того, как МУС в ноябре 2024 года выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тогда в Будапеште заявили, что суд «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему». В том же месяце Нетаньяху беспрепятственно посетил Венгрию, несмотря на международные обязательства по его задержанию.

По состоянию на май 2025 года участниками МУС являются 124 государства. Россия, США и Израиль подписали, но не ратифицировали Римский статут. Китай не присоединялся к суду. От участия в МУС ранее отказались Бурунди и Филиппины.