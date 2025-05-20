Астраханский вице-губернатор отчитался перед депутатами о работе за 2024 год

Вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев представил отчет о работе правительства за 2024 год на заседании областной думы. Он отметил прогресс в социально-экономическом развитии региона и поблагодарил депутатов за сотрудничество, передает пресс-служба губернатора.

Одним из приоритетных направлений остается поддержка участников специальной военной операции и их семей, отметил господин Афанасьев. В регионе действует около 70 видов социальной помощи для этой категории. В марте 2024 года глава региона Игорь Бабушкин возглавил Комиссию Госсовета по поддержке участников СВО.

Также в ходе заседания председатель правительства региона упомянул, что в 2024 году валовой региональный продукт Астраханской области вырос на 0,7% и составил 870 млрд руб. В бюджет поступило 75,6 млрд руб. Денис Афанасьев подчеркнул, что регион сохраняет экономическую устойчивость без коммерческих кредитов уже шесть лет.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году завершился шестилетний цикл реализации 13 национальных проектов. В муниципалитетах построены детские сады, школы и дома культуры. С текущего года регион начал участвовать в новых нацпроектах. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 48 общественных территорий, планируется привести в порядок еще 46.

Нина Шевченко