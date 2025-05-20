В Татарстане специалисты приступили к противоаварийным работам на здании архива Свияжской земской управы — объекта культурного наследия регионального значения в островном городе Свияжске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свияжске начали укрепление здания архива земской управы XIX века

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Свияжске начали укрепление здания архива земской управы XIX века

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

На памятнике архитектуры началась реализация комплекса мероприятий по укреплению конструкций. Здание выполнено в стиле провинциального классицизма и является частью исторического ансамбля Свияжска.

В рамках работ планируется укрепить фундамент, восстановить кирпичную кладку с использованием известковых растворов и усилить своды. Кроме того, будет установлена временная кровля, конструкции защитят от влаги и огня.

«Архив земской управы — ценный свидетель эпохи земского самоуправления в России и образец архитектурного наследия нашей республики», — отметил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В пресс-службе комитета отметили, что противоаварийные мероприятия позволят стабилизировать состояние постройки перед началом полноценной реставрации.

Анар Зейналов