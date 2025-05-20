«Кто-то приехал просто потусоваться, и это тоже хорошо»

В рамках всероссийского финансового форума «Финмаркет», который в третий раз прошел в Екатеринбурге с 14 по 15 мая, ИД «Коммерсантъ-Урал» провел серию интервью «Курс на финансы». О роли малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике Свердловской области, востребованных для него мерах поддержках и значимости деловых мероприятий для экономики региона, рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— «Финмаркет» — это представительное и статусное мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге в третий раз. Для кого оно создавалось и сколько участников собрало в этом году?

— В нем участвуют именно те, для кого оно создавалось,— в первую очередь представители малого и среднего бизнеса. Динамика достаточно серьезная. Если три года назад «Финмаркет» собирал чуть больше 2,5 тыс. участников, то на сегодня зарегистрировались более 7 тыс. человек на два дня. Цифры говорят сами за себя, «счет на табло», это востребовано. Потому что у предпринимательского сообщества есть запрос на понимание тенденций, финансовых стратегий.

Ситуация в экономике постоянно меняется: внешнесанкционное давление, задачи по импортозамещению, проблемы с доступностью кредитных ресурсов и высокой стоимостью денег на данный момент.

Многие представители бизнеса привыкли жить за счет кредитных ресурсов, но сегодня нужно находить новые варианты работы — это и кооперация, и льготы, которые может предоставить государство.

В том числе и та поддержка, которую оказывает правительство Свердловской области через областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Эффективная экономика». Это варианты, альтернативные заемному финансированию, и о них сегодня на этой площадке достаточно много будут говорить.

Эксперты мирового уровня приезжают сюда. Предпринимателям очень важно и интересно услышать их прогнозы, идеи, предложения и опыт. Одно дело, когда мы говорим про крупный бизнес, у которого есть большой штат аналитиков и кругозор шире. Здесь мы работаем на аудиторию МСБ, который растет, развивается и делает ставку на наш регион. Потому что он один из лидирующих по количеству субъектов МСП. На сегодня это более 217 тыс. предприятий, а также большое количество самозанятых. И что очень важно — более 1 млн человек заняты в сфере МСБ. Это около трети всего трудоспособного населения. Поэтому нам как представителям государственной власти важно максимально взаимодействовать с малым и средним бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на форуме «Финмаркет»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на форуме «Финмаркет»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— А если говорить про отраслевые мероприятия, которые ежегодно проходят в столице Урала, какие задачи помогает решать именно «Финмаркет»?

— На базе Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области вместе с УрФУ мы разработали экономический калькулятор эффектов от мероприятий конгрессно-выставочной деятельности. Например, на вложенный в «Иннопром» 1 руб. в бюджет области приходит 7,8 руб. И это только про такие эффекты, когда человек прилетел в аэропорт, доехал на такси, заселился в гостиницу, которая заплатила налоги, сходил поесть в ресторан и еще куда-то, например, в театр. Но еще есть эффекты политические, социальные, социокультурные, просто имиджевые для региона.

У каждого (мероприятия.— "Ъ-Урал"), безусловно, есть своя ниша. «Иннопром» — это про промышленность. Это наша крупнейшая выставка, в прошлом году на ней было около 50 тыс. участников. В этом, надеемся, будет больше, с учетом того, что будет еще Российско-китайское ЭКСПО и страна-партнер Саудовская Аравия. TechnoBuild 100+ — это про стройку. «Форум будущего» — это про IT.

«Финмаркет» — это про малый и средний бизнес, в том числе про кооперацию между собой, про поиск рынка сбыта. Потому что МСБ часто востребован в кооперационной цепочке для крупных предприятий. И это опять про Свердловскую область. У нас большое количество крупных предприятий, которым необходимы свои поставщики комплектующих различного рода. Сюда едут представители МСБ, которые хотят найти себе партнеров, контракты, дополнительные меры поддержки, которые позволят им развиваться в нынешних экономических условиях. Наверное, кто-то приехал просто потусоваться, и это тоже хорошо. Увидит город, ему понравится, в конце концов, подумает и останется здесь. Кадры нам тоже нужны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Какая роль в экономике региона отводится малому и среднему бизнесу?

— Это крупнейший работодатель. Как я уже сказал, больше трети трудоспособного населения занято в МСБ, при том огромном количестве заводов-гигантов, которые у нас есть, при том уровне развитости машиностроения, металлургии, IT-сектора. Малый и средний бизнес на сегодня крупнейший работодатель и серьезный налогоплательщик. Поэтому врио губернатора Денис Паслер ставит нам задачи по поддержке МСБ и, поверьте, очень строго за это спрашивает.

— Говоря непосредственно о мерах поддержки, у крупного бизнеса это и госгарантии, и финансовые, и нефинансовые меры. Какие меры поддержки доступны МСБ?

— Сегодня очень востребованы меры поддержки, которые реализует СОФПП. Это, в первую очередь, льготное кредитование. Оно очень востребовано, на него достаточно серьезная очередь. Но есть конкретные кейсы, благодаря которым МСБ удалось как стартовать, так и получить поддержку и развиваться. Кредиты по половине ключевой ставки ЦБ, как вы понимаете, востребованы в нынешних условиях.

Очень востребована форма поддержки через гарантийную организацию. То есть, фонд в работе с нашими крупными банками выступает гарантом, поручителем по кредитам.

Есть и нематериальные меры поддержки. У Агентства по привлечению инвестиций есть инвестиционный портал «Инвестиционная карта», и часто бизнес пользуется ее возможностями, чтобы определиться с локацией. Это карта Свердловской области, на которой вы поймете, где есть свободные участки, на каких условиях их можно получить, купить или арендовать. Например, некоторые участки можно получить без торгов, если это масштабный проект. Это не всегда уже про МСП, смотря кто «потянет» по уровню. Это тоже мера поддержки. Одно дело самим искать (участки.— "Ъ-Урал"), другое — для вас (их.— "Ъ-Урал") наложили на инвестиционную карту.