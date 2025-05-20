В Ростовской области из браконьерских сетей освободили 320 кг рыбы

В Ростовской области транспортные полицейские и сотрудники Росрыболовства в ходе рейда в рамках операции «Путина-2025» выпустили из браконьерских сетей в Цимлянское водохранилище 320 кг рыбы, сообщили в региональном управлении на транспорте. Во время рейда было изъято более 10 км сетей, уточнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Во время проверки из водохранилища достали еще и 83 незаконных орудия лова, отметили полицейские, добавив, что подобные рейды проводятся на территории Ростовской области регулярно».

Ранее «Ъ–Ростов» писал о том, что в Ростовской области во время операции «Путина-2025» на браконьеров возбудили 140 уголовных дел. Всего полиция изъяла более 12,5 т свежевыловленной рыбы, свыше 170 орудий лова и 17 плавсредств. Суммарный причиненный ущерб оценили в 4 млн руб.

Наталья Белоштейн