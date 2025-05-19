В Ростовской области в отношении рыбаков-браконьеров возбудили 140 уголовных дел в рамках операции «Путина-2025». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что восемь раз правоохранители возбуждали дела в отношении группы браконьеров и два дела – с причинением особо крупного ущерба. Всего полиция изъяла более 12,5 тонны свежевыловленной рыбы, свыше 170 орудий лова и 17 плавсредств. Суммарный причиненный ущерб оценили в 4 млн руб.

Правоохранители также изъяли на торговых точках в Ростове-на-Дону, городе Шахты, Таганроге и Новочеркасске более 23 тонн небезопасной рыбы и возбудили шесть уголовных дел.

Константин Соловьев