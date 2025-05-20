В КБР создан туристический маршрут по следам классиков литературы

В Кабардино-Балкарии создан новый туристический маршрут по местам жизни классиков балкарской литературы Кязима Мечиева и Кайсына Кулиева. Молодежный клуб Русского географического общества (РГО) разработал двухдневный путь с посещением значимых исторических локаций в двух ущельях региона, сообщили в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Трасса протяженностью 21 км пролегает от древнего аула Шыкы в Черекском районе до селения Эль-Тюбю в Чегемском районе. Путешественники смогут посетить родной дом основоположника балкарской поэзии Кязима Мечиева, полюбоваться видами живописного перевала Кышлык и побывать в доме, где родился известный балкарский поэт Кайсын Кулиев.

Команда Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова уже разметила новый этнографический маршрут. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и, по замыслу организаторов, станет не только туристическим направлением, но и связующим звеном между поколениями.

Николай Аксенов