Сочинский борец завоевал серебро на международном турнире в Каспийске

Сочинский борец Манвел Арутюнян завоевал серебряную медаль на международном турнире по греко-римской борьбе среди юниоров U-21, который прошел в Каспийске в память о Суракате Асиятилове. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Соревнования состоялись в спортивном комплексе имени пятикратного чемпиона мира Али Алиева и собрали более 160 участников из разных регионов России, а также спортсменов из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Манвел Арутюнян, представляющий сборную России в весовой категории до 87 кг, одержал победы в четырех поединках, но в финале уступил борцу из Дагестана.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил спортсмена с успешным выступлением и отметил, что такие достижения вдохновляют молодых спортсменов и способствуют популяризации борьбы. В Сочи борьбой занимаются более 2 тыс. человек, и ведется работа по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и улучшению спортивной инфраструктуры.

По результатам турнира Манвел Арутюнян был включен в состав сборной для тренировочных сборов в Алуште, где команда будет готовиться к первенству Европы.

Мария Удовик