«Уральские локомотивы» перешли под полный контроль российского владельца

ООО «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара – Транспортные машины», СТМ), производящая поезда для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, перешла под полный контроль российского владельца. С 16 мая этого года заводом владеет АО «Уральские локомотивы холдинг», зарегистрированное в Верхней Пышме (Свердловская область). Ранее владельцем был офшор Ural Locomotives Holding B.V. (Урал Локомотивз Холдинг БВ) из Нидерландов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» представители холдинга «Синара – Транспортные машины», эти изменения завершили процесс перевода предприятия в российскую юрисдикцию и положительно скажутся на его работе. «Данные изменения окажут положительное влияние на производственную деятельность завода»,– прокомментировали в пресс-службе СТМ.

Напомним, завод модернизирует свою площадку для производства поездов для новой магистрали. Стоимость работ оценивается в 44 млрд руб., завершение строительства цехов планируется в 2026 году. После запуска новых мощностей завод сможет выпускать около 300 вагонов в год.

Мария Игнатова