В Верхней Пышме построят комплекс по производству высокоскоростных поездов

Компания «Синара-Девелопмент» приступает к строительству комплекса для производства высокоскоростных поездов на заводе «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») в Верхней Пышме (Свердловская область), рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Администрация города выдала разрешения на возведение двух новых объектов: корпуса формирования и проведения пусконаладочных работ электропоездов площадью 17 тыс. кв. м и административно-бытового корпуса площадью 7 тыс. кв. м. Компания также получила положительное заключение экспертизы.

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Проект включает строительство цеха компонентов кузова, корпуса пусконаладки, испытательного центра тягового оборудования, административно-бытового корпуса, здания конструкторского бюро. Общая площадь новых объектов превысит 60 тыс. кв. м. Также планируется техническое перевооружение главного производственного корпуса и центрального материального склада, а также строительство и модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожные пути. Проект хотят реализовать до конца 2026 года.

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев отметил, что на площадке уже возведены штаб и городок, проведена инженерная подготовка территории. «В настоящее время ведется активная разработка рабочей документации на фундаментную часть новых корпусов»,– прокомментировал господин Уфимцев.

«Уральские локомотивы» были созданы на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения в 2010 году. Это совместное предприятие компании Siemens и «Синара — Транспортные машины» (СТМ). В 2022 году Siemens заявлял о прекращении бизнеса в России.) Завод специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава. Серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным и асинхронным тяговым приводом. А также занимается выпуском скоростных электропоездов различных модификаций.

Мария Игнатова