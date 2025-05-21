Пени на министерство

Министерству земельных и имущественных отношений придется заплатить более 41 млн руб. за долги подконтрольного ему ГАУ «Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ» перед ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ, входит в Интер РАО). Соответствующее постановление вынес Восемнадцатый апелляционный суд, рассмотревший апелляционную жалобу регионального минземимущества. Ранее суд первой инстанции обязал министерство выплатить ЭСКБ в 4,6 раза большую сумму. Спор возник из-за потерь электроэнергии в сетях госпредприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд пересчитал размер суммы, взысканной ранее с минземимущества Башкирии, снизив ее в 4,6 раза — со 190 млн до 41 млн руб. Разбирательство связано с задолженностью принадлежащего министерству госучреждения «Баштехинформ».

Общая сумма задолженности «Баштехинформа» перед ЭСКБ оценивалась в 365 млн руб., что было подтверждено судебными решениями в 2018–2021 годах. Поскольку взыскать с должника всю сумму не удалось, ЭСКБ привлек к субсидиарной ответственности минземимущества. В феврале этого года арбитражный суд Башкирии взыскал с министерства 191,3 млн руб. пеней за непогашенный вовремя долг.

Минземимущество с решением суда не согласилось и в апелляционной жалобе заявило, что является государственным органом, выполняет общественно значимые функции, не занимается коммерческой деятельностью и полностью зависит от бюджета. Также ответчик указывал, что «Баштехинформ» является действующим юридическим лицом, не находится в стадии ликвидации и может рассчитаться с долгами самостоятельно.

ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Башкирии. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в апреле 2002 года. Уставный капитал — 50,8 млн руб. С июля 2017 года принадлежит ПАО «Интер РАО». В 2024 году при выручке 57,9 млрд руб. чистая прибыль ЭСКБ составила 2,4 млрд руб.

ГАУ «Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ» было основано в 1963 году как Дом научно-технической информации, с 2009 года — ГАУ РНТИК «Баштехинформ». По итогам 2024 года убыток учреждения составил 1,1 млн руб., кредиторская задолженность оценивалась в 466,5 млн руб.

Предыдущий учредитель «Баштехинформа» — министерство промышленности региона — просил апелляционный суд рассчитать пени по ставке 13,58% годовых, а аппарат правительства республики настаивал, что в 2022 году, когда возникла задолженность, ключевая ставка ЦБ составляла 9,5% годовых. При этом ЭСКБ рассчитал ее по ставке 21%.

Суд пришел к выводу, что взыскание пени по ставке 21% нарушает баланс интересов сторон, поскольку средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам по отрасли составила 13,58%, к тому же неблагоприятные последствия для ЭСКБ не наступили. Кроме того, апелляционная инстанция обратила внимание на поведение истца, который в течение трех лет не обращался в суд за взысканием пеней. За это время они увеличились и превышали неустойку в несколько раз. С учетом этих обстоятельств суд пересчитал пени по ставкам рефинансирования, действовавшим в период просрочки (варьировалась от 7,5% до 21%).

По данным ЭКСБ, опубликованным на сайте предприятия, на 1 мая этого года текущая задолженность «Баштехинформа» составляла 298,9 млн руб.

Получить комментарий у исполняющего обязанности генерального директора «Баштехинформа» Анатолия Долгополика вчера не удалось.

В минземимуществе Башкирии пока не приняли решение о подаче кассационной жалобы.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев невысоко оценивает перспективы обжалования решений судов.

«Апелляционная инстанция в целом верно оценила обстоятельства дела, проявив взвешенный подход к разрешению спора. Интересно, что апелляция не просто механически снизила размер неустойки, а провела комплексный анализ, учитывающий баланс интересов сторон, принципы справедливости и соразмерности гражданско-правовой ответственности. Более того, судебная коллегия не отказала истцу полностью в удовлетворении требований, а лишь скорректировала размер взыскиваемой неустойки, применив дифференцированный подход с учетом меняющихся ключевых ставок ЦБ РФ в разные периоды просрочки»,— прокомментировал юрист.

Наталья Балыкова