Спрос на грузоперевозки между Краснодаром и Китаем вырос на 55%

Спрос на услуги международной логистики в России продолжает демонстрировать устойчивый рост: по данным платформы «Авито Услуги», в мае 2025 года интерес к грузоперевозкам между Краснодаром и Китаем увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране пользователи все чаще обращаются за организацией перевозки личных и коммерческих грузов за пределы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Одним из наиболее востребованных направлений среди жителей Краснодара остается Грузия. За последний месяц интерес к логистике между Краснодаром и этой страной вырос в 2,5 раза. В ряде других российских регионов рост был еще более выраженным: в Забайкальском крае — в 5 раз, в Волгограде и Новосибирске — в 3,5 раза, в Воронеже — в 2,7 раза.

Аналогичную динамику показывает и направление Китай — Россия. Увеличение интереса в этой категории фиксируется сразу в нескольких субъектах: в Астраханской области и Камчатском крае спрос на перевозки вырос в 4,5 раза, в Республике Карелия и Красноярске — в 4 раза, а в Калининграде — в 3,5 раза.

На фоне сохраняющихся торговых связей между Россией и странами постсоветского пространства также наблюдается повышение интереса к перевозкам в направлении Армении — в Краснодаре он увеличился на 23%. Кроме того, предложение логистических услуг по маршрутам в Белоруссию за год выросло на 57%, что, по мнению экспертов, отражает расширение бизнес-связей и спрос на торговые цепочки внутри ЕАЭС.

Вячеслав Рыжков