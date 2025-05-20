СКР: в зоне СВО находятся 20 тыс. человек с приобретенным гражданством

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в зоне боевых действий на Украине находятся 20 тыс. человек с приобретенным российским гражданством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить»,— сказал глава ведомства на сессии Петербургского международного экономического форума. Из них на воинский учет поставлены и отправлены «на передовую» уже 20 тыс. «молодых граждан России», которым «почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане», добавил господин Бастрыкин.

В июне 2024 года господин Бастрыкин сообщал, что в России «отловили» больше 30 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство и не желавших встать на воинский учет. Из них в зону боевых действий отправили 10 тыс. человек. Глава СКР пояснял, что получивших паспорта мигрантов отправляют в тыловые подразделения, которые строят укрепления в зоне СВО.

Полина Мотызлевская