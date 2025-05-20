В «Урало-Сибирском региональном центре» РТРС сменился директор

С 19 мая директором филиала «Урало-Сибирский региональный центр» подразделения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) назначен Максим Данилов, сообщили в пресс-службе компании. Нового руководителя коллективу предприятия представили первый заместитель генерального директора РТРС Александр Золотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Максим Данилов окончил Южно-Уральский государственный университет. В РТРС работает с октября 2022 года, ранее занимал должность директора филиала «Тверской ОРТПЦ». Господин Данилов имеет опыт работы на руководящих должностях в производственно-энергетических компаниях, в администрации Дубны и в АО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова». С 2001 по 2007 годы он служил во внутренних войсках МВД России.

Основной задачей нового руководителя станет продолжение стратегии развития филиала РТРС. «Есть задачи и цели, которые сегодня ставит перед филиалами генеральная дирекция РТРС. Они ясны и понятны»,— отметил Максим Данилов.

Ранее директором филиала был Евгений Дроздинский. Он занимал этот пост более 15 лет, после чего назначен советником полномочного представителя генерального директора в Северо-Западном федеральном округе. За время его работы была создана цифровая телесеть из 139 передающих станций, модернизирована и расширена сеть радиовещания «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».