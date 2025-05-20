В апреле выдача кредитных карт на Ставрополье сократилась вдвое

На Ставрополье в апреле выдано 16,6 тыс. кредитных карт, что вдвое меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Снижение составило 54,6% в годовом исчислении, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ),

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По числу оформленных кредиток регион занял 19 место в общероссийском рейтинге.

«Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лидирует в рейтинге Москва, где в апреле текущего года выдано 83,8 тыс. кредитных карт (снижение на 55,7% за год). На втором месте находится Московская область с показателем 67,8 тыс. единиц (падение на 55,1%). В соседней Ростовской области за отчётный месяц выдали 28,6 тыс. кредиток, что на 55,2% меньше, чем в апреле 2024 года.

Несмотря на резкое падение во второй половине 2024 года, в начале 2025 года наблюдается стабилизация на рынке кредитных карт. В январе-апреле текущего года ежемесячная выдача держалась на уровне 1,07-1,11 млн единиц. Однако, по мнению экспертов, говорить о завершении периода сокращения пока рано.

Николай Аксенов