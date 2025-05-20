Велосипедист погиб на трассе «Нарва — Толмачево» при столкновении с грузовиком

Ford Transit на трассе «Нарва — Толмачево» в Ленинградской области сбил велосипедиста 1987 года рождения. Он скончался на месте ДТП, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Смертельная авария на 123-м км трассы произошла поздним вечером 19 мая. За рулем иномарки был водитель 1992 года рождения. При повороте налево он выехал на полосу встречного движения и сбил велосипедиста.

Последний погиб от полученных травм. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после ДТП на пересечении Маршала Захарова и Доблести в больницу попал петербуржец.

Татьяна Титаева