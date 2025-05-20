Петербуржца госпитализировали после ДТП на пересечении Маршала Захарова и Доблести

Авария с участием двух легковых авто произошла на пересечении улиц Доблести и Маршала Захарова в Петербурге. Об этом сообщил 78.ru.

По данным издания, одного из участников ДТП — водителя Ford — госпитализировали, пассажиров в салоне авто не было. Другой участник аварии от комментариев отказался и вскоре после случившегося уехал с полицией.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что один человек пострадал в результате столкновения фур на 54-м километре КАД.

Дарья Астанина