Производство молока в Удмуртии увеличилось на 5% в январе-апреле

366,7 тыс. т молока произвели в Удмуртии за первые четыре месяца 2025 года, что на 5% превышает показатель аналогичного периода 2024-го, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидерами по производству молока стали Вавожский район, где с начала года произвели 41,5 тыс. т, Шарканский район — 29,3 тыс. т и Воткинский район — 25 тыс. т.

Напомним, в 2024 году Удмуртия заняла 5-е место в России по производству молока, обогнав Алтайский край и Воронежскую область. За год республика произвела 1,08 млн т молока.