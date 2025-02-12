Удмуртия вошла в пятерку лидеров по производству молока по итогам 2024 года

Удмуртия заняла 5-е место среди регионов-лидеров по производству молока, обогнав Алтайский край и Воронежскую область. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на Александра Бречалова, в 2024 году республика произвела 1,08 млн т молока, что на 5% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Удмуртии отметил достижение в социальных сетях и поблагодарил всех, кто участвует в производстве молока. «Поздравляю с таким результатом и благодарю всех, кто занят в этом сложном процессе – тех, кто строит фермы, кто заготавливает корм, кто обеспечивает работу техники, кто ухаживает и лечит, кто доит и кто развозит молоко»,— написал господин Бречалов.

Удмуртские животноводы улучшили прошлогодний показатель на 51 тыс. т. Республика сохраняет 3-е место в стране по валовым надоям среди сельхозорганизаций, уступая лишь Татарстану и Башкирии. Средний надой молока на корову в регионе составил 8,6 тыс. кг в год, увеличившись на 4,6%. Объем переработанной продукции также вырос за прошлый год на 5,7%, составив 954 тыс. т сырья.