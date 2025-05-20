В Чебоксарах после травмирования рабочих возбудили дело

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело после того, как двое рабочих получили травмы при транспортировке станка весом более 2,6 т на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Инцидент произошел 14 марта 2025 года на одном из предприятий Чебоксар. Станок, который рабочие перемещали с помощью тележки, опрокинулся и придавил двух мужчин. Как уточнили в Следственном комитете, использовавшаяся платформенная тележка была рассчитана на меньший вес, чем масса станка. В результате оба работника получили травмы, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда. Ответственные за технику безопасности допустили погрузочные работы без обеспечения средствами индивидуальной защиты и не обеспечили безопасности сотрудников при перемещении тяжелого оборудования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Анар Зейналов