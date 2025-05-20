В Самаре организатора свалки отходов в лесопарке «Дубки» привлекут к ответственности

Незаконная свалка строительных отходов на территории лесопарка «Дубки» в Самаре будет ликвидирована в ближайшее время. Понесенные за это расходы будут взысканы с организатора свалки. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на заседании в региональном правительстве во вторник, 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Сообщение о сбросе отходов на территории лесопарка появилось в интернете 12 мая. Чиновники направили в полицию запрос с просьбой установить личность владельца транспорта, отгрузившего отходы. После этого в отношении нарушителя составят административный протокол.

Георгий Портнов