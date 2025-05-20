В Самарской области у жителей поселка Калинка уже неделю нет воды

Еще 13 мая в границах населённого пункта Калинка был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» из-за выхода из строя насоса на водозаборной скважине. Ориентировочная дата восстановления водоснабжения потребителей — 23 мая, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По состоянию на сегодняшний день, 20 мая, произведено бурение скважины глубиной 60,4 метра, обсадка эксплуатационных колонн, промывка забоя скважины, обсыпка песчано-гравийной смесью, спуск насоса для пробной откачки, установка фильтров.

Жителям подвозят питьевую воду автоцистернами 4 и 10 кубометров. Ранее сообщалось, что в результате аварии без холодного водоснабжения остались 12 многоквартирных домов, 284 частных жилых дома и два социально-значимых объекта.

Алексей Алексеев