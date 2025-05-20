В Курганской области «Светофор» оштрафовали за нарушение условий хранения продуктов

Курганское ООО «Торгсервис 72», владеющее сетью магазинов «Светофор» в регионе, оплатило штраф, назначенный Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Предприятие было привлечено к административной ответственности из-за нарушений правил хранения продуктов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверки в 17 магазинах «Светофор» в Курганской области прошли в апреле этого года. Инспекторы установили, что в некоторых точках морозильные камеры с мясными полуфабрикатами не оборудованы приборами измерения температуры. Кроме того, в магазине в Шадринске продукты из мяса птицы хранились не при необходимых -18 градусах, а при -11.

Нарушения выявили также в нескольких «Светофорах» в Кургане. Там продавались куриные бедра, фарш, пельмени, суповой набор из говядины без указанных условий хранения и сроков годности. Также инспекторы обнаружили, что в одном из магазинов на участке приема товара лежали копченые рыбы и свиные ребра в картонных коробках без упаковки. В другой торговой точке аудиторы нашли мясную, молочную и рыбную продукцию без сведений о результатах лабораторных исследованиях.

В конце апреля Уральское управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении. В мае компанию оштрафовали. Размер штрафа не сообщается. По ч. 1 ст. 14.43. КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) предусмотрен штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года нарушения также были выявлены в 16 магазинах сети «Светофор» в Челябинской области. Проверки прошли в торговых точках Челябинска, Кыштыма, Каслей, Магнитогорска и села Долгодеревенского. Инспекторы установили, что во многие магазины товары поступают без маркировки. Иногда продукцию принимали с истекшим сроком годности.

В конце марта инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора завершили проверки еще в 19 магазинах «Светофор» Челябинской области. В торговых точках было обнаружено 1723 кг фальсифицированной продукции, а также многочисленные нарушения условий хранения продукции животного происхождения