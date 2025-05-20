Три человека пострадали при нападении с ножом в финской школе

В школе финского муниципалитета Пирккала произошло нападение с ножом, сообщила пресс-служба местной полиции. В результате три человека получили ранения. Подозреваемого задержали. Им оказался 16-летний ученик школы.

«По имеющимся данным, ранения были причинены холодным оружием»,— сказано на сайте правоохранительных органов. Там уточнили, что жизни пострадавших ничего не угрожает. По состоянию на 14:42 по местному времени (совпадает с мск) полиция еще работала на месте происшествия.

Газета Iltalehti сообщила, что в 10:42 мск подозреваемый направил в ее редакцию письмо-манифест, в котором заявлял, что целями нападения были ученицы школы. После этого он собирался сдаться полиции. Подросток также утверждал, что планировал нападение в течение полугода.