Госдума приняла закон об учете мигрантов в Москве и Подмосковье через приложение

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о проведении в Москве и Московской области эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан. Эксперимент начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2029 года. В его рамках мигранты должны зарегистрироваться в специальном приложении, дав согласие на использование органами МВД персональных данных, в том числе данных о своем местонахождении.

Согласно закону, в случае смены места фактического пребывания мигранты должны проинформировать МВД в течение трех рабочих дней. Также для иностранных граждан вводится обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в случае успеха эксперимента в Москве и области такие правила можно будет расширить на другие регионы.

Принятые меры не коснутся дипломатов, членов их семей и граждан Белоруссии.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством 10 марта. Изначально он вносил изменения, касающиеся патентов на работу. Поправки разрешают мигрантам работать по одному патенту в двух регионах (Москве и Московской области или в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Работодатели одного региона смогут принимать на работу иностранцев, получивших патент на территории другого. В таком виде законопроект приняли в первом чтении 13 мая. Однако ко второму и третьему чтению в инициативу внесли поправки о передаче данных геолокации через приложение.

Полина Мотызлевская