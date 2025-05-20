Суд взыскал компенсацию с бизнесмена из Туапсе за копирование туши «Люкс-Визаж»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск белорусской компании «Люкс-Визаж» к индивидуальному предпринимателю Борису Антониади из Туапсе, взыскав 353 тыс. руб. компенсации за незаконное использование брендов при продаже туши для ресниц XXL. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к делу было привлечено ООО «Вайлдберриз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По материалам дела, белорусская фирма является правообладателем указанных товарных знаков на территории России до 27 августа 2030 года, что подтверждено свидетельством от 12 октября 2022 года, выданным Роспатентом.

В ходе регулярного мониторинга рынка истец обнаружил, что ответчик продает через маркетплейс Wildberries продукцию, маркированную обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками компании.

При сравнительном анализе выявлены совпадающие элементы: идентичное шрифтовое исполнение, тождественная цветовая гамма (красно-черная), наличие одинаковых графических элементов в виде четырех изогнутых линий и аналогичная внешняя форма.

26 марта 2024 года истец направил ответчику претензию с требованием прекратить незаконное использование товарных знаков и провести переговоры о компенсации, однако требования не были выполнены добровольно.

Суд отметил, что действия предпринимателя нарушают законодательство и приводят к неблагоприятным последствиям: потребители вводятся в заблуждение, правообладатель теряет прибыль, а инвестиционная привлекательность товарного знака снижается.

Наталья Решетняк