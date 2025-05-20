На ремонтном участке федеральной трассы «Кавказ» погиб пешеход

На 327-м км федеральной автодороги «Кавказ», автомобиль «УАЗ» сбил на проезжей части пешехода, который позже скончался в больнице. ДТП произошло на участке, где велись ремонтные работы, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«43-летний шофер грузового "УАЗа", двигавшийся со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, не справился с управлением и врезался в припаркованный "КАМАЗ"»,— следует из сообщения.

В момент столкновения 61-летний водитель «КАМАЗа» находился вне кабины, рядом со своим транспортным средством. Управлявший УАЗом мужчина с повреждениями доставлен в больницу Пятигорска.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «УАЗа» не имеет истории систематических нарушений правил дорожного движения. В настоящее время выясняются подробные обстоятельства аварии и степень ответственности всех участников инцидента. По факту происшествия проводится проверка.

Николай Аксенов