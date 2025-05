Самара стала третьим по популярности городом, где ищут недвижимость жители российских миллионников. На первой и второй строчках ожидаемо закрепились Москва и Санкт-Петербург. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на сайты по поиску недвижимости в январе-апреле 2025 года. В топ-5 вошли также Новосибирск и Екатеринбург. При этом в разрезе каждого отдельно взятого региона самым востребованным направлением является Москва, а вторым — текущий город проживания. Согласно статистике, подбором жилья мужчины и женщины занимаются в равной степени. Самый активный возраст для его поиска — 35-45 лет.

Moody’s понизило долгосрочные депозитные рейтинги крупнейших банков США — JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. Рейтинги пересмотрены также у дочерних структур Bank of New York Mellon и State Street. Агентство связало свои решения с ослаблением перспектив федеральной поддержки компаний после понижения суверенного рейтинга США.

Компания Infiniti представила в США рестайлинговый кроссовер QX60. Помимо измененной внешности и современных опций модель обзавелась версией Sport. Под капотом установлен двухлитровый мотор, который развивает 272 л. с., он работает с девятидиапазонным «автоматом». Привод полный.