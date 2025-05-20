В Новороссийске госавтоинспекторы составили 98 протоколов за сутки

За сутки сотрудниками ОР ДПС в Новороссийске было составлено 98 административных материалов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Также оформлено 14 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без пострадавших, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции выписали протоколы в отношении 12 водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам и 10 пешеходам за переход дороги в неустановленном месте. 11 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора.

За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, к ответственности привлечено 13 водителей. Еще один водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Алена Воробьева