Темрюкский район может потерять около четверти турпотока из-за ЧП с мазутом

Темрюкский район Краснодарского края из-за разлива мазута может недосчитаться около 25% туристического потока в предстоящем сезоне. Такие оценки приводят участники рынка, однако уточняют, что последствия инцидента для района будут менее ощутимыми, чем для соседней Анапы, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, район, несмотря на частичное закрытие пляжей, сохраняет конкурентоспособность благодаря географическому положению и туристической диверсификации. По его словам, многие туристы рассматривают Темрюк как транзитную зону при поездках в Крым, что способствует краткосрочному пребыванию в регионе. Он также напомнил, что район имеет выход сразу к двум морям — Азовскому и Черному, а доля виноградников здесь превышает аналогичный показатель по Анапе.

После разлива нефтепродуктов закрыты для посещения участки прибрежной зоны от Веселовки до Крымского моста. На входах размещены предупреждающие таблички. По информации местных властей, пляжи будут вновь открыты только после завершения очистки и получения разрешений Роспотребнадзора.

В администрации района отмечают, что готовность к летнему сезону продолжается в штатном режиме. Здесь делают ставку на развитие экологических, гастрономических и винных маршрутов, а также экскурсионные программы на археологических объектах Таманского полуострова.

Вячеслав Рыжков