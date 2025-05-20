Азовский порт в 2024 году сократил перевалку грузов на экспорт в 1,9 раза

По итогам 2024 года Азовский морской порт сократил объем перевалки экспортируемых грузов в 1,9 раза. Информация об этом содержится в опубликованной компанией отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Так, в 2024 году на экспорт отправили 592,5 тыс. тонн (82% от общего объема), а в 2023 году — свыше 1,1 млн тонн. При этом весь объем перевалки пришелся на экспорт. В 2024 году на сухогрузы пришлось свыше 80% объема перевалки: на уголь — 397 тыс. тонн (в 2,2 раза меньше показателей 2023 года), на зерновые и масличные — 195,6 тыс. тонн.

Более 90% выручки предприятию приносит основная деятельность. По итогам 2024 года она уменьшилась на 30% и составила 187,9 млн руб. За этот же период у порта увеличился в 1,8 раза чистый убыток: по итогам 2024 года он составил 68,8 млн руб.

Мария Хоперская