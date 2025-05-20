Ярославский актер Илья Коврижных стал лауреатом премии «Актер России»

Актер Волковского театра (Ярославль) Илья Коврижных стал победителем в номинации «Актер России» за роль в спектакле «Обломов». Об этом сообщили в Волковском театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волковский театр Фото: Волковский театр

«Ъ-Ярославль» сообщал, что премьера спектакля «Обломов» по роману Ивана Гончарова в постановке режиссера из Петербурга Анджея Бубеня состоялась в Волковском театре в феврале 2023 года. По словам режиссера, в спектакле воплощен современный образ Обломова, а не классического героя Гончарова. Илью Обломова играет Илья Коврижных.

Театр представил постановку на XVIII Театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова, 19 мая в Тамбове состоялась церемония награждения.

«По решению жюри исполнителю главной роли Илье Коврижных была присуждена победа в номинации "Актер России"»,— рассказали в театре.

Вместе с Ильей Коврижных победителем стал актер Рязанского государственного ордена «Знак Почета» областного театра драмы Юрий Борисов.

Алла Чижова