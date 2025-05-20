С начала года в Сочи проверили 367 придорожных объектов торговли
С начала года специалисты курорта проверили 367 придорожных объектов торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи совместно с районными администрациями провели проверки объектов потребительской сферы вдоль федеральной автодороги в Центральном и Хостинском районах.
Инспекция охватила 112 заведений общественного питания, магазинов, торговых комплексов и автозаправочных станций. Основная цель мероприятий — предотвращение нарушений правил благоустройства, контроль за санитарным состоянием и борьба с несанкционированной торговлей.
В преддверии летнего сезона особое внимание уделяется объектам, расположенным вдоль федеральных трасс в пределах города. Проводятся регулярные мониторинговые мероприятия автозаправочных комплексов.
Проверяющие акцентируют внимание на наличии информационных вывесок, чистоте территории, а также на состоянии контейнерных площадок, урн и туалетов для посетителей.
В ходе проверок было выявлено 38 замечаний, которые были устранены на месте. Владельцам бизнеса вручили информационные письма с перечнем обязательных требований и возможных санкций за их несоблюдение.
С начала 2025 года департамент вместе с районными администрациями провел 47 выездных проверок и обследовал 367 хозяйствующих субъектов вдоль федеральных автодорог.