Прокуратура отсуживает у экс-оператора Кунгурской пещеры экскурсионную тропу

Прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Сталагмит-Экскурс», которое до недавнего времени было оператором Кунгурской ледяной пещеры. Как сообщает Ura.ru, заявитель просит признать отсутствующим право общества на экскурсионную тропу в пещере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Прокуратура считает, что тропа является неотъемлемой частью пещеры и не может использоваться отдельно от природного объекта. Кроме того, ее нельзя считать недвижимостью.

Напомним, на минувшей неделе комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения. После этого компания объявила, что прекращает экскурсии по территории памятника природы.