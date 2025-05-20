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обновлено 15:15

Прокуратура отсуживает у экс-оператора Кунгурской пещеры экскурсионную тропу

Прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Сталагмит-Экскурс», которое до недавнего времени было оператором Кунгурской ледяной пещеры. Как сообщает Ura.ru, заявитель просит признать отсутствующим право общества на экскурсионную тропу в пещере.

Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Прокуратура считает, что тропа является неотъемлемой частью пещеры и не может использоваться отдельно от природного объекта. Кроме того, ее нельзя считать недвижимостью.

Напомним, на минувшей неделе комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения. После этого компания объявила, что прекращает экскурсии по территории памятника природы.

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