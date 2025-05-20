Госдума утвердила новую нарезку одномандатных округов

Законопроект об утверждении новой схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму прошел второе и третье, окончательное чтение. Во втором чтении за него проголосовали 393 депутата при 7 голосах против, в третьем 396 были за и 3 против.

Новая схема одномандатных округов, утвержденная Центризбиркомом 25 апреля, разработана в связи с изменением численности населения России. В следующем созыве Госдумы новые регионы будут представлять семь одномандатников: трое изберутся от ДНР, двое — от ЛНР, по одному — от Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, по одному новому округу появится в Москве (теперь их будет 16), Московской области (12) и Краснодарском крае (9). В то же время по одному депутату-одномандатнику потеряют Ростовская, Волгоградская, Воронежская области и Алтайский край, а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области.

Ко второму чтению поступила поправка от депутата от Ленинградского избирательного округа Москвы Галины Хованской («Справедливая Россия — За правду»), которая попросила «вернуть ей» муниципальный округ Сокол. Докладчик по законопроекту, зампред думского комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин объяснил госпоже Хованской, что Сокол был передан в Тушинский одномандатный округ, потому что там «не хватало» (населения). «Здесь были только цифры, ничего личного»,— заключил он, и поправка была отклонена.

Божена Иванова