обновлено 15:29
В суд поступило дело прикамского фотографа, обвиняемого в госизмене
В Пермский краевой суд поступило уголовное дело в отношении фотографа Григория Скворцова, сообщает Properm.ru. Молодой человек обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Григорий Скворцов.
Фото: ВК Григория Скворцова
Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов».
Официальные органы уголовное преследование фотографа не комментировали. 26 мая суд рассмотрит ходатайство о продлении обвиняемому меры пресечения. После этого фигурант будет этапирован в Пермь из московского СИЗО «Лефортово». Ранее сообщалось, что своей вины он не признает.