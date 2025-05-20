В суд поступило дело прикамского фотографа, обвиняемого в госизмене

В Пермский краевой суд поступило уголовное дело в отношении фотографа Григория Скворцова, сообщает Properm.ru. Молодой человек обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Скворцов.

Фото: ВК Григория Скворцова Григорий Скворцов.

Фото: ВК Григория Скворцова

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов».

Официальные органы уголовное преследование фотографа не комментировали. 26 мая суд рассмотрит ходатайство о продлении обвиняемому меры пресечения. После этого фигурант будет этапирован в Пермь из московского СИЗО «Лефортово». Ранее сообщалось, что своей вины он не признает.