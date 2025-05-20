Депутат думы Ставрополья Валерий Черницов досрочно сложил полномочия

Депутат Думы Ставропольского края Валерий Черницов от одномандатного округа №14 (Невинномысск), досрочно сложил полномочия. Постановление опубликовано на сайте правовой информации региона.

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Документ подписан председателем краевой Думы Николаем Великданем 19 мая. С этого дня полномочия парламентария официально прекращены.

Валерий Черницов родился в 1972 году в Ставрополе. В 1991 году он окончил Совхоз-техникум Чаплыгинский в Липецкой области, куда поступил в 1987 году. Свою трудовую деятельность начинал слесарем, а с 1994 по 1998 годы возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство в Кочубеевском районе.

Николай Аксенов