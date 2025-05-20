Четырехкратный чемпион России по боксу Шкаликов скончался в возрасте 54 лет

Четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщает Федерация бокса Челябинской области на своей странице во «Вконтакте».

«Александр Валентинович Шкаликов навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих. Его достижения стали частью истории не только копейского, но и всего российского бокса»,— говорится в заявлении.

Александр Шкаликов четыре раза становился чемпионом России по боксу в первой средней весовой категории (1992–1995), на соревнованиях представлял Челябинскую область. Также он завоевал серебряную медаль на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге (1994). Александр Шкаликов участвовал в чемпионатах Европы и мира. Он завершил спортивную карьеру в 1996 году.

Таисия Орлова