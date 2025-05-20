В России вышел случайно найденный роман Эдуарда Лимонова

Издательство «Альпина.Проза» сообщило о запуске продаж романа Эдуарда Лимонова «Москва майская». Аудио- и электронная версия романа доступны эксклюзивно в «Яндекс Книгах». Текст обнаружили в архиве Андрея Синявского в Гуверовском институте при Стэнфордском университете, который купил коллекцию в 1998 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альпина Фото: Альпина

«Обретение считавшегося утраченным романа “Москва майская” и правда сродни чуду. Эдуард Лимонов умел удивлять и даже сейчас, когда его нет с нами, преподносит нам сюрпризы. Лимонов последовательно и талантливо творил литературный миф о себе, порой до полного неразличения автора и героя»,— отметила главный редактор «Альпина.Прозы» Татьяна Соловьева.

Основной сюжет романа разворачивается в течение трех дней, 18–20 мая, 1969 года. При этом упоминаются переезд Эдуарда Лимонова в Москву в 1967-м, а также смерть режиссера Андрея Тарковского в 1986-м. В романе встречаются характерные личности эпохи — Игорь Холин, Эрнст Неизвестный, Лиля Брик, Александр Галич.

Эдуард Лимонов работал над романом в Париже в 1980-е. Его публикация так и не состоялась. Долгое время рукопись книги считалась утраченной. Сам писатель говорил, что экземпляр сожжен. Эдуард Лимонов рассказывал, что привез около 5 тыс. книг в Россию и оставил у своего приятеля Мишеля Бидо. Тот уехал в путешествие, а приглядывавший за домом знакомый начал топить камин рукописями, найденными в подвале. Одной из сожженных тогда рукописей, думал писатель, была и «Москва майская».