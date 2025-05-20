Депутаты озаботились бездействием пермяков, которые с помощью газификации монетизируют стоимость участков

Министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселева сегодня представила членам комитета по развитию инфраструктуры информацию о сроках подключению к газу жителей Прикамья в рамках программы догазификации. В начале года депутаты, обеспокоенные сигналами с мест, попросили правительство Пермского края проанализировать сроки пуска газа домовладениям после окончания строительно-монтажных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Госпожа Киселева напомнила, что действующая с 2022 года в Прикамье программа догазификации уже коснулась 572 населенных пунктов. Всего было заключено 69 тыс. договоров на догазификацию, до границ участков проведен газопровод к 58 тыс. домовладений. Пуск газа осуществлен почти в 34 тыс. домов, то есть более чем в 57% случаев. Общая стоимость проекта в Прикамье в период до 2027 года — 23 млрд руб. (средства «Газпрома»).

Министр сообщила, что с начала года уровень пусков газа вырос на 16%. Число отстающих территорий сократилось до четырех муниципалитетов.

По ее словам, основная причина неподключения — отсутствие средств у собственников участков, Для этого бюджет субсидирует расходы как домовладельцам, так и газораспределительной организации. Краевая субсидия помогает довести трубу непосредственно до домовладения. По информации министра, пуск газа после окончания строительно-монтажных работ до границ земельных участков заявителей составляет в среднем 110–120 дней.

По информации зампреда комитета Александра Третьякова, сейчас по программе догазификации, чтобы получить услугу бесплатно, пермяку нужен год — от постановки на очередь в «Газпроме» до пуска газа. Он предложил подумать, как ускорить и оптимизировать этот процесс.

Председатель комитета Павел Черепанов считает, что ключевой вопрос в другом. По его информации, часть собственников с помощью бесплатного подведения газопровода к их участкам пытается монетизировать стоимость своей земли. В дальнейшем участок с возможным подключением газа становится дороже. «Если год прошел, а они ничего не подключили, то, скорее всего, и не подключат»,— говорит он. Депутаты отметили, что это неэффективная трата краевых средств — их можно было бы пустить на строительство газопроводов для тех, кому это действительно необходимо.

Депутат Алексей Золотарев, прежде замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь», отмечает, что у «Газпрома» нет санкций, чтобы применить их к таким людям.

В итоге члены комитета попросили правительство осенью представить им информацию о количестве заявителей, не подключившихся к газоснабжению через год после окончания работ. «Хотя бы будем знать, какое количество людей так пользуется программой догазификации»,— резюмировал Павел Черепанов.