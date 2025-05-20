В Липецкой области «умные» камеры будут распознавать самокаты и питбайки

В Липецкой области уличные камеры будут распознавать нарушителей на самокатах и питбайках, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Поручил минцифры разработать и подключить к системам "Безопасный город" и комплексам видеонаблюдения нейросетевой модуль распознавания самокатов и питбайков. Камеры будут фиксировать пересечение пешеходных переходов на самокате, езду вдвоем и втроем, использование средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними»,—пояснил глава Липецкой области.

Информация о нарушениях правил будет автоматически поступать в прокатные сервисы — виновным придется заплатить штраф. Так, взрослого, который решит поставить вместе с собой на самокат ребенка, могут наказать на сумму до 100 тыс. руб.

«Это инструмент, который в реальном времени поможет наводить порядок. Безопасность — и пешеходов, и водителей — должна быть на первом месте»,— убежден Игорь Артамонов.

Юрий Голубь