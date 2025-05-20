Скончался известный боксер и уроженец Копейска Александр Шкаликов

После продолжительной болезни на 55 году жизни скончался известный боксер, уроженец Копейска Александр Шкаликов. Прощание с ним пройдет в родном городе 22 мая, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Светлая память об Александре Шкаликове навсегда останется с теми, кто его знал. Мы скорбим о большом спортсмене и человеке, который оставил незабываемый след в истории российского бокса»,— прокомментировал министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Александр Шкаликов являлся четырехкратным чемпионом России по боксу в первой средней весовой категории, победителем множества турниров, серебряным призером Игр доброй воли. В любительском олимпийском боксе Александр Шкаликов одержал около 240 побед и потерпел 50 поражений. С 2016 года в Челябинске работает школа бокса братьев Шкаликовых.